الملايين يحاولون التخلص من إدمان القمار

أظهرت نتائج دراسة أجراها علماء من أستراليا ونيوزيلندا أن 0.23 بالمئة من سكان العالم يسعون للتخلص من إدمان القمار.



وتشير مجلة Addiction، إلى أنه اتضح لعلماء من أستراليا ونيوزيلندا أن حوالي 10 ملايين شخص من سكان العالم يطلبون كل عام من المتخصصين مساعدتهم للتخلص من إدمان القمار.

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وإدمان القمار، هو نوع من السلوك القهري الذي يدفع الشخص إلى لعب القمار، حيث يقضي وقتا طويلا وينفق أمواله وحتى يصبح مدينا. وتقارن منظمة الصحة العالمية الأضرار الصحية الناجمة عن لعب القمار، بتلك الناجمة عن الاكتئاب والاضطرابات المرتبطة بتناول الكحول. وقد تفاقمت هذه الحالة خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة انتشار كازينوهات القمار على الانترنت ومكاتب المراهنات وألعاب الكمبيوتر المدمجة بها عناصر الكازينو.

ومن أجل معرفة كم عدد الأشخاص الذين يطلبون من المتخصصين سنويا، مساعدتهم على التخلص من إدمان القمار، دمج الباحثون ودرسوا بيانات من 24 دراسة مكرسة لإدمان القمار، أجريت في أستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال السنوات الأخيرة.

واتضح للباحثين، أن كل شخص من أصل 400 في العالم يطلب مساعدة المختصين للتخلص من إدمان القمار. وهذا يعادل 0.23 بالمئة من سكان العالم.

ووفقا لتقديرات الباحثين، مقامر واحد من كل 25 مقامرًا متوسط ​​الخطورة و 1 من كل 5 مدمنين على القمار يطلبون المساعدة لحل المشكلات الناتجة عن لعب القمار. لاحظ الباحثون، أن حوالي 10 ملايين شخص يحاولون التخلص من هذا الإدمان سنويا، وهذا يعادل 4-20 بالمئة من إجمالي عددهم.

يؤكد الباحثون على أنه من الضروري دراسة وتحليل هذه المشكلة بصورة أوسع وأكثر تفصيلا، من أجل تطوير طرق مناسبة لمساعدة المدمنين على القمار.

المصدر: tass