مصر.. تفاصيل حول إعلان مرتضى منصور الدفاع عن نيرة أشرف ومحامي مبارك يصدر تصريحات جديدة

علق المحامي المصري طارق العوضي، على نبأ إعلان مرتضى منصور الدفاع عن نيرة أشرف، طالبة المنصورة، والتي قتلت على يد زميلها بكلية الآداب.

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وكشف العوضي عن مفاجأة في إعلان المحامي الشهير تطوعه للدفاع عن المجني عليها في القضية، مؤكدا أنه لا يحق له حضور الجلسات المقبلة في محكمة النقض، ولكن ترافعه أمام المحكمة سيكون في المرحلة الثانية حال قبول نقض المتهم.

وأضاف طارق العوضي أن الجلسات المقبلة في محكمة النقض تخص دفاع المتهم فقط، ولا يجوز فيها حضور دفاع للمجني عليها، مشيرا إلى أن المحكمة أحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة وبالتالي ليس للمجني عليها أو ورثتها حق الترافع أمام محكمة النقض.

أعلن المحامي فريد الديب عدم تراجعه عن قرار الدفاع عن محمد عادل المتهم بقتل نيرة أشرف طالب المنصورة، وذلك بعد الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم شنقا.

وأكد المحامي فريد الديب أنه سيدافع عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف مجانا وبدون أي مصاريف أو أتعاب، مشيرا إلى أنه يجهز مذكرة للنقض على حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات المنصورة.

وكان قد أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، والمحامي الشهير، تطوعه للدفاع عن نيرة أشرف طالبة المنصورة، وذلك بعد انتشار الشائعات المغرضة في الفترة الأخيرة، والتي نالت من سمعة الفتاة التي قتلت غدرا على يد صديقتها الطالب في نفس كلية الآداب محمد عادل، أمام المواطنين في الشارع.

وأضاف مرتضى منصور أن نيرة أشرف، طالبة المنصورة، ذبحت مرتين، المرة الأولى والتي كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية عندما خاضت البعض من الأفراد في سمعتها وعرضتها، وتعاطفوا مع المتهم القاتل، الذي نفذ جريمته أمام المواطنين في الشارع.

وأوضح رئيس نادي الزمالك، أن هناك مشبوهين يقومون بجمع الأموال من المواطنين بحجة الدفاع عن قاتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، معلنا خوضه الترافع عنها في القضية بدون أي مقابل مادي.

المصدر: القاهرة 24