منصة "تيك توك" تواجه دعوى قضائية بعد وفاة فتيات أثناء تجربة "تحدي التعتيم"

تواجه "تيك توك" دعاوى قضائية، بعد أن قتلت فتاتان نفسيهما في محاولة لإعادة إنشاء مقاطع فيديو "تحدي التعتيم" التي شاهدنها على المنصة.

وجاء في الدعوى حسبما نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن لاني إريكا والتون 8 أعوام، وأرياني جايلين أرويو، 9 أعوام، قتلتا بعد مشاهدة ساعات من مقاطع الفيديو التي تعرض التحدي الذي قدمته لهما خوارزمية تيك توك، وتم رفع الدعوى بشكل مشترك يوم الجمعة في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا.

ويروج تحدي التعتيم الذي يتم تداوله على المنصة، لشكل من أشكال الخنق الذاتي من خلال تحدي المستخدمين لمعرفة المدة التي يمكنهم خلالها حبس أنفاسهم، ويمكن أن تكون للعبة عواقب مميتة.

تم العثور على لالاني في غرفة نومها "معلقة من سريرها وحبل حول رقبتها"، بينما تم العثور على أرياني معلقة من مقود كلب في قبو منزلها.

تقول الدعوى: "استثمرت "تيك توك" مليارات الدولارات لتصميم وتطوير منتجها عن قصد لتشجيع وتمكين ودفع المحتوى للمراهقين والأطفال الذين يعرف المدعى عليه أنه يمثل مشكلة ويضر بشدة بالصحة العقلية لمستخدميه القصّر".

المصدر: nypost