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مصري يقتل زوجته بطريقة مروعة (صورة)

مجتمع

مصري يقتل زوجته بطريقة مروعة (صورة)
Globallookpress
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ألقت قوات الأمن في مصر بمركز منيا النصر بمحافظة الدقهلية، القبض على زوج متهم بقتل زوجته ذبحا في منطقة الدراكسة، وذلك بعد وقوع خلافات بينهما.

مصري يقتل زوجته بطريقة مروعة (صورة)
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وتم التحفظ على الزوج المتهم، بعد أن احتجزه عدد من الجيران، حيث حاول الهروب من موقع الجريمة إلا أن الجيران الذين اكتشفوا واقعة القتل تمكنوا من الإمساك به حتى حضرت قوات الأمن.

فيما تم نقل جثمان الزوجة الضحية إلى مشرحة المستشفى الدولي، وجار توقيع الكشف الطبي عليها واستخراج تصريح الوفاة.

ولقيت صباح اليوم سيدة تدعى صفاء بالغة من العمر 38 عاما، مصرعها على زوجها بإحدى قرى محافظة الدقهلية، حيث أقدم الزوج على نحر رقبتها على إثر وقوع خلافات بينهما بسبب رفضه طلبها بزيارة ابنها السجين.

وأسفرت التحريات الأولية أن الزوج يدعى ممدوح أحمد أبو النور 50 سنة، ويعمل عامل محارة، قام بقتل زوجته يذبحها في الرقبة على إثر خلاف نشب بينهما بسبب رغبة الزوجة الذهاب لزيارة ابنها السجين وطلبت تجهيز أطعمة وملابس له، فتصاعد الخلاف بينهما.

المصدر: القاهرة 24

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