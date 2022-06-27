"الشيف بوراك" يطعم أطفال قرية سودانية

قام الطاهي التركي بوراك أوزدمير الشهير في المنطقة العربية باسم "الشيف بوراك" بتحضير وجبات وإطعام أطفال في السودان.

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وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن "الشيف بوراك"، أعد الطعام لأطفال خلال زيارته لقرية "تمبويا"، الواقعة في ريف العاصمة الخرطوم.

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وخلال هذه الزيارة التي نظمت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التركي، وزع الطاهي التركي الشهير، الهدايا على الأطفال السودانيين، كما قام أيضا بتوزيع اللحوم على عائلات في القرية السودانية.

المصدر: الأناضول