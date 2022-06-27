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"الشيف بوراك" يطعم أطفال قرية سودانية

مجتمع

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قام الطاهي التركي بوراك أوزدمير الشهير في المنطقة العربية باسم "الشيف بوراك" بتحضير وجبات وإطعام أطفال في السودان.

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الشيف بوراك في باحة المسجد الأقصى لإداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
الشيف بوراك في باحة المسجد الأقصى لإداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن "الشيف بوراك"، أعد الطعام لأطفال خلال زيارته لقرية "تمبويا"، الواقعة في ريف العاصمة الخرطوم.

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وخلال هذه الزيارة التي نظمت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر التركي، وزع  الطاهي التركي الشهير، الهدايا على الأطفال السودانيين، كما قام أيضا بتوزيع اللحوم على عائلات في القرية السودانية.

المصدر: الأناضول

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