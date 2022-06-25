داعية إماراتي يعلق على حادثتي مقتل نيرة أشرف وإيمان إرشيد ويهاجم داعية آخر

بعد ضجة كبيرة بالوطن العربي علق الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، على حادثتي مقتل الفتاتين نيرة أشرف وإيمان إرشيد، مهاجما الرأي الذي يرجع جزءا من سبب القتل لعدم لبس الحجاب.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الداعية وسيم يوسف: "خرج داعية يبرر قتل نيرة أشرف أنها لم تلبس الحجاب وقال : تتحجبي أو تدبحي..وهنا الطالبة الشهيدة إيمان إرشيد محجبة ولم تظهر شعرة واحدة من رأسها وتم قتلها".

وأضاف يوسف: "الأولى قالت: لا.. الثانية قالت: لا..لم تمنع قطعة القماش جريمة القتل !! لهذا العورة الحقيقة هي عقلية من يرى للقتل مبررا".

خرج داعية يبرر قتل #نيرة_أشرف أنها لم تلبس الحجاب وقال : تتحجبي او تدبحي !

وهنا الطالبة الشهيدة #ايمان_ارشيد محجبة ولم تظهر شعرة واحدة من رأسها وتم قتلها !

الأولى قالت : لا

الثانية قالت : لا

لم تمنع قطعة القماش جريمة القتل !! لهذا العورة الحقيقة هي عقلية من يرى للقتل مبرراً pic.twitter.com/ug3GKhBHde — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) June 24, 2022

وأثار مقتل فتاة أردنية على يد شاب مسلح داخل جامعة خاصة، بعد أيام قليلة على جريمة مشابهة بحق "نيرة أشرف"، غضبا واسعا في العالم العربي.

المصدر: RT