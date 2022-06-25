 
مباشر

داعية إماراتي يعلق على حادثتي مقتل نيرة أشرف وإيمان إرشيد ويهاجم داعية آخر

مجتمع

داعية إماراتي يعلق على حادثتي مقتل نيرة أشرف وإيمان إرشيد ويهاجم داعية آخر
RT
الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tavw

بعد ضجة كبيرة بالوطن العربي علق الداعية الإماراتي من أصل أردني وسيم يوسف، على حادثتي مقتل الفتاتين نيرة أشرف وإيمان إرشيد، مهاجما الرأي الذي يرجع جزءا من سبب القتل لعدم لبس الحجاب.

إقرأ المزيد
مبروك عطية عن واقعة ذبح فتاة المنصورة:
مبروك عطية عن واقعة ذبح فتاة المنصورة: "لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك زي القفة"
إقرأ المزيد
مبروك عطية عن واقعة ذبح فتاة المنصورة:
مبروك عطية عن واقعة ذبح فتاة المنصورة: "لو حياتك غالية عليكي اخرجي من بيتك زي القفة"

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الداعية وسيم  يوسف: "خرج داعية يبرر قتل نيرة أشرف أنها لم تلبس الحجاب وقال : تتحجبي أو تدبحي..وهنا الطالبة الشهيدة إيمان إرشيد محجبة ولم تظهر شعرة واحدة من رأسها وتم قتلها".

وأضاف يوسف: "الأولى قالت: لا.. الثانية قالت: لا..لم تمنع قطعة القماش جريمة القتل !! لهذا العورة الحقيقة هي عقلية من يرى للقتل مبررا".

وأثار مقتل فتاة أردنية على يد شاب مسلح داخل جامعة خاصة، بعد أيام قليلة على جريمة مشابهة بحق "نيرة أشرف"، غضبا واسعا في العالم العربي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا