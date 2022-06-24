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مصر.. جامعة المنصورة تدخل في مواجهة مع المتهم بقتل زميلته

مجتمع

مصر.. جامعة المنصورة تدخل في مواجهة مع المتهم بقتل زميلته
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قرر رئيس جامعة المنصورة أشرف عبد الباسط تكليف 3 محامين من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة لمساندة أسرة الطالبة المذبوحة أمام الجامعة.

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إجراء عاجل في مصر تجاه فيديوهات ذبح طالبة المنصورة

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية سيعمل المحامون على الاطلاع على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وتولي مهمة الدفاع عن الطالبة المجني عليها أثناء محاكمة الجاني.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قد شدد على ضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التى تتناول القتل والعنف وإراقة الدماء، خصوصاً ما يتم تداوله بشأن حادث "نيرة" فتاة المنصورة.

وشهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بمصر، واقعة مؤسفة حيث قتلت طالبة على يد زميلها بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، أثناء أداء الامتحانات.

تبين مصرع طالبة على يد زميلها، إثر مشادة كلامية بينهما في أثناء ذهابهما إلى الامتحان، فطعنها طعنتين نافذتين، لقيت على الفور مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المصدر: المصري اليوم

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