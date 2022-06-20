انتحار جماعي غامض.. العثور على 9 جثث من عائلة واحدة في الهند

تحقق الشرطة الهندية في حادث انتحار ما زال الغموض يلفه، بعد العثور على تسع جثث من عائلة واحدة في منزلين في منطقة سانجلي بولاية ماهاراشترا.

ورغم أن الشرطة قالت إن الوفيات جاءت بعد الاتفاق على الانتحار الجماعي، بعدما واجهت الأسرة مشاكل مالية، إلا أن الغموض ما زال يخيم على الحادثة.

الشرطة قالت إنها عثرت على 6 جثث في أحد المنزلين، بينما كانت ثلاث جثث أخرى في منزل آخر يبعد نحو كيلومتر عن الأول، وأوضحت الشرطة أنها لم تعثر على آثار إصابات على الجثث، وهو ما رجح فرضية الانتحار الجماعي.

وقال مسؤول محلي إن المتوفين ينتمون إلى عائلتي شقيقين، أحدهما طبيب بيطري، والآخر مدرس، وأضاف أن القرائن الأولية تشير إلى أن الوفيات كانت نتيجة اتفاق انتحار.

المصدر: وكالات