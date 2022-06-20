مصر.. شاب يقتل زميلته أثناء الامتحانات

شهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية بمصر، واقعة مؤسفة حيث قتلت طالبة على يد زميلها بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، أثناء أداء الامتحانات.

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وتلقت قوات الأمن إخطارا من أمن جامعة المنصورة بمقتل طالبة على يد زميلها أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع طالبة على يد زميلها، إثر مشادة كلامية بينهما في أثناء ذهابهما إلى الامتحان، فطعنها طعنتين نافذتين، لقيت على الفور مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

المصدر: القاهرة 24