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فيديو صادم.. لحظة انزلاق سيارة بداخلها ركاب من قمة جبل في اليمن

مجتمع

فيديو صادم.. لحظة انزلاق سيارة بداخلها ركاب من قمة جبل في اليمن
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو يوثق لحظة سقوط سيارة في محافظة ذمار اليمنية من أعلى أحد الجبال.

وبحسب الفيديو، كان السائق يحاول الصعود بالسيارة المحملة بأكياس في طريق وعرة، فانزلقت السيارة للخلف وسقطت في الوادي، وعلى متنها عدد من الأشخاص.

وحصلت الحادثة يوم 8 يونيو الجاري، ولقي 4 أشخاص مصرعهم فيما أصيب آخران وهما بحالة صحية خطيرة.

المصدر: RT

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