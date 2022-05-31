تركي يركل مسنة سورية على وجهها بوحشية في غازي عنتاب.. والسلطات تعتذر! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تعرض امرأة سورية في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا إلى الاعتداء بعنف شديد من قبل رجل تركي.

وبحسب وسائل إعلام تركية، ركل رجل من ذوي السوابق العدلية يدعى شاكر شاكير، 39 عاما، سيدة تحمل الجنسية السورية تدعى ليلى محمد، 70 عاما، في وجهها بقوة وهي جالسة على مقعد، بدعوى "خطف طفل".

وذكر موقع "milliyet"، أن للمعتدي شاكير 9 سجلات جنائية منفصلة، بما في ذلك الإصابة والتحريض على الدعارة والوساطة، إضافة إلى الشكوى التي تقدمت بها ليلى محمد بعد الاعتداء الذي تسبب لها بإعاقة.

وأثارت حادثة ركل المسنة السورية ضجة وغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

Gaziantep’te WhatsApp üzerinden atılan iftira ile ırkçı saldırıya maruz kalan Suriyeli engelli yaşlı kadını darp ettiler. Başka suçlardan da kaydı olan saldırgan ifadesi alındıktan sonra ileri bir tarihte yargılanmak üzere salındı. pic.twitter.com/gwVEqSczv6 — NotHaber (@Nothabercom) May 30, 2022

وبعد الحادث، أدلى حاكم غازي عنتاب داود غول، ببيان قال فيه: "تم التعرف على الشخص الذي ركل عمتنا المعوقة والمسنة نتيجة العمل الدقيق الذي قامت به شرطتنا وتم احتجازه من قبل مكتب المدعي العام لدينا. مد نائب محافظنا اليد الدافئة لولايتنا بزيارة العمة في منزلها. لن نسمح بأنواع المجرمين. نحن آسفون".

وحول هذا الموضوع، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك: "العنف ضد والدتنا ليلى محمد البالغة من العمر 70 عاما قد أحزننا جميعا. تقوم الوحدات القضائية والإدارية بالإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجاني المدان شاكر شاكر. كل أفراد أمتنا بضمير يقفون إلى جانب والدة الضحية".

المصدر: "milliyet"