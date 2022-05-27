مصر.. القبض على القاتل في مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على المتهم بقتل 5 أشخاص، في الجريمة التي وقعت في مزرعة بالريف الأوروبي بمنطقة الشيخ زايد، والتي أنهى أهالي قرية برقاش بالجيزة دفن جثث ضحاياها.

وعقب انتهاء أعمال التشريح في مصلحة الطب الشرعي، أظهرت التحقيقات نشوب خلافات اجتماعية بين أحد الأشخاص (المجني عليه – مزارع)، وشريكه بالمزرعة المؤجرة في المنطقة ذاتها (الجاني).

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وحسب معلومات أولية نشرتها "القاهرة 24" فإن الجاني الذي كان يرتبط عاطفيا بإحدى ابنتي "المجني عليه"، تعدى على الأخير وقتله، ونظرا لكونه معروفا لدى بقية الأسرة،، وبسبب خشيته من افتضاح أمره، قام بقتل كريمتي المجني عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.

وأسفرت التحريات عن تحديد مكان وجود المتهم في محافظة سوهاج، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: "القاهرة 24"