فيديو صادم لرجل يعتدي على طليقته وطفلته يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر هاشتاغ "حق نوران البلقا" التريند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول فيديو يوثق لحظة تعرض سيدة للسحل هي وابنتها على يد طليقها في أول جلسة للرؤية.

وظهر في الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل، لحظة تهجم الأب وعائلته على الأم، والاعتداء عليها جسديا ولفظيا.

وكتبت شقيقة نوران البلقا في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منهم. الشخص ده طليق اختي جه يشوف بنته في يوم الرؤية .. حاول يشدها غصب من ايدين اختي التانية بعد ما سحلها على الأرض واعتدى على اخواتي الاتنين بالضرب"،وتابعت: "عايزه حق اخواتي والبنت الصغيره اللي متمرمطه بين رجليهم".

وتصدر هاشتاغ #حق_نوران_البلقا، و#القبض_على_احمد_الجواد التريند في مصر، وسط مطالبات بتدخل المجلس القومي للمرأة، ووضع عقوبة وقوانين صارمة لإنهاء معاناة المرأة مع العنف.

ونشرت عائلة نوران البلقا بيانا شرحت فيه تفاصيل القضية، ومحاول الأب خطف ابنته بعد الطلاق بشكل دائم.

حسبى الله ونعم الوكيل حرام والله الأطفال هما إللى بيحاسبوا ع فواتير الأهالى وللاسف الطفل مخترش يجى الدنيا بمزاجه احنا عايشين ف مجتمع غير سوى بسبب ان بيستخدموا الأطفال كارت ضغط حاجة مقززة الجواز مودة ورحمة #حق_نورهان_البلقاhttps://t.co/PFJiToGh4z — Karim Farrag (@matrixlover2010) May 21, 2022

القصة مش ذكورية ونسوية لا لا..



شعب انعدم النخوة تمامًا والمروءة، معندوش مانع يعتدي على شخص مستضعف أو يقف يتفرج عليه وبيتم التن/كيل به.. تم انتزاع كل صفات العرب منهم.



تاني حاجة السُلطة،

شعورك إن معاك سُلطة فأنت قادر على أغلب المواطنين.

من أمن العقاب أساء الأدب.#حق_نوران_البلقاhttps://t.co/13sYnSGoOK — هَرَمْ (@1DeDios13_) May 20, 2022

المصدر: RT+Twitter