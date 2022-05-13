قتل 3 من عائلته بينهم أبوه.. الداخلية اليمنية تعلن تفاصيل جديدة عن الجريمة البشعة في صنعاء

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية، التابعة للحوثيين، العميد عبدالخالق العجري، تفاصيل جريمة بشعة ارتكبها أحد الشبان بحق عائلته في صنعاء.



وأعلن العجري إلقاء القبض على الشاب عمار عبدالعزيز علي زهرة المتهم بقتل والده وأخيه وزوجة والده، موضحا أن "شرطة العاصمة ومباحث العاصمة وبالتنسيق مع شرطة حدة، تمكنوا من ضبط المتهم عقب فراراه من ارتكابه جريمة القتل".

وأضاف: "قام رجال الشرطة بإجراءات البحث والتحري والمتابعة المستمرة فور تلقي البلاغ، والمتضمن قيام المتهم عمار بارتكاب جريمة قتل ثلاثة من أفراد أسرته في شارع إيران بالعاصمة صنعاء".

وأفاد بأنه "عند وصول رجال الشرطة ومباحث الأمانة والأدلة الجنائية ومن خلال جمع المعلومات الأمنية ومعاينة مسرح الجريمة اتضح أن المتهم عمار عبدالعزيز علي زهرة البالغ من العمر 27 عاما قام بإطلاق الرصاص من سلاح نوع آلي "جفري" على أخيه المجني عليه بشير البالغ من العمر 37 عاما بثلاث طلقات في الرأس، ووالده المجني عليه عبدالعزيز علي محمد زهره 56 عاما بثلاث طلقات في الرأس، وزوجة والده المجني عليها وفاء أحمد صالح مالك البالغة من العمر 47 عاما، بعدة طلقات، اسفرت عن مقتل الثلاثة ولاذ بالفرار".

وتابع قائلا: "بعد إجراء التحريات تمكن رجال الشرطة والمباحث من متابعة المتهم وإلقاء القبض عليه في شارع الرقاص بعد 10 ساعات من ارتكاب الجريمة، كما تم ضبط السلاح أداة الجريمة وضبط السيارة التي استخدمها المتهم اثناء الفرار".

المصدر: RT