وزير الرياضة الإيراني ينفي سرقة هاتفه في مراسم الفاتحة

نفى وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، اليوم الجمعة، خبر سرقة هاتفه الجوال خلال مراسم الفاتحة.

وقال الوزير الإيراني في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أغرد حاليا من هاتفي الجوال".

وفي وقت سابق، قال موقع "إيران بالعربي" إن وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي تعرض لسرقة جهازه الخلوي أثناء مشاركته في مراسم الفاتحة على روح المخرج الإيراني نادر طالب زادة، بالقرب من مقر التلفزيون الإيراني.

المصدر: "إيران بالعربي"+ RT