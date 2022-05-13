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وزير الرياضة الإيراني ينفي سرقة هاتفه في مراسم الفاتحة

مجتمع

وزير الرياضة الإيراني ينفي سرقة هاتفه في مراسم الفاتحة
Globallookpress المصدر: وكالات
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نفى وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي، اليوم الجمعة، خبر سرقة هاتفه الجوال خلال مراسم الفاتحة.

وقال الوزير الإيراني في تغريدة له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أغرد حاليا من هاتفي الجوال".

وفي وقت سابق، قال موقع "إيران بالعربي" إن وزير الرياضة والشباب الإيراني حميد سجادي تعرض لسرقة جهازه الخلوي أثناء مشاركته في مراسم الفاتحة على روح المخرج الإيراني نادر طالب زادة، بالقرب من مقر التلفزيون الإيراني.

وزير الرياضة الإيراني ينفي سرقة هاتفه في مراسم الفاتحة

المصدر: "إيران بالعربي"+ RT

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