فريق طبي يكتشف في البرازيل أكبر معمرة بالعالم (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن المسؤولين يعتقدون أنهم اكتشفوا أكبر معمرة سنا على قيد الحياة في العالم، تبلغ من العمر 121 عاما، وذلك لدى حضور فريق طبي إليها لعالجها في منزلها.

وتم التوصل إلى هذا الاكتشاف عندما تنقل فريق طبي إلى مقر إقامة ماريا غوميز دوس ريس في بوم جيسوس دا لابا بالبرازيل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وولدت غوميز دوس ريس في 16 يونيو عام 1900 في قرية بوم جيسوس دا لابا في بيلا فيستا، وفقا لشهادة ميلادها.

وحسب الموقع الإخباري البرازيلي "جي 1" فإن دوس ريس لا تزال مقيمة في بلدتها الصغيرة، مشيرة إلى أن جميع أطفالها توفوا وهي تعيش الآن مع حفيدتها سيليا غوميز.

وقالت غوميز إن جدتها كانت نشطة للغاية حتى قبل ثماني سنوات، عندما كانت تعد وجبات الطعام وتغسل الملابس.

وتابعت: "نحن نعلم أنها قد تقدمت في العمر.. لكننا مندهشون من فكرة أنها الأكبر في العالم".

Una abuela de 121 años es descubierta tras atención médica en Bahía, Brasil y puede ser la más vieja del mundo.

María Gomes dos Reis nació el 16 de junio de 1900 en Bom Jesus da Lapa, donde vive hasta el día de hoy. pic.twitter.com/k0EYYWbYxg — gabriel f. cordero (@gabrielfcordero) May 4, 2022

وتتناوب حفيدتاها فيتوريا ستيفاني وإيفانيلد غوميز أيضا على المساعدة في تلبية احتياجات غوميز دوس ريس اليومية.

وقالت فيتوريا: "لا تزال تدرك أشياء كثيرة.. تتحدث إلينا.. لكن في بعض الأحيان تنسى من هي".

ووفقاً لموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، فإن أكبر معمرة في العالم هي الراهبة الفرنسية لوسيل راندون البالغة من العمر 118 عاما وولدت في 11 فبراير عام 1904.

وحلت راندون مكان كين تاناكا اليابانية البالغة من العمر 119 عاما بعد وفاتها في 19 أبريل.

ولتأكيد مكان غوميز دوس ريس في القائمة، سيطلب منها أو عائلتها دفع 4 آلاف ريال برازيلي (نحو 800 دولار)، وتقديم المستندات القانونية التي تثبت سنها لموسوعة "غينيس".

فريق طبي يكتشف أكبر معمرة في العالم في قرية "بوم جيسوس دا لابا" في #البرازيل..ولدت ماريا غوميز دي ريس في 16 يونيو 1900 وعاشت طوال حياتها في القرية ذاتها، ولديها لديها 13 من الأحفاد وستة من أحفاد الأحفاد الذين يساعدون في رعايتها وخدمتها#حول_العالم#منوعاتpic.twitter.com/OMZZZNn7iZ — 24.ae | منوعات (@24Entertain) May 7, 2022

👉 BOM JESUS DA LAPA. 🙏



Baiana de 121 nos pode ser a mais velha do mundo. 🙏🌀



Dona Maria Gomes dos Reis está acamada há 8 anos, mas é lúcida.🙏❤👍



Confira matéria.😎 pic.twitter.com/GNBvezxMCI — Edson Eduardo: Dudu (@Eds_Edu_Dudu) May 5, 2022

Maria Gomes dos Reis 121 anos foi descoberta pela Prefeitura de Bom Jesus da Lapa,Bahia após passar mal e precisar de um atendimento do Serviço de Atendimento.Ela pode ser a pessoa mais velha do mundo.Nasceu 16/06/1900 povoado Bela Vista,em Bom Jesus da Lapa,onde mora até hoje pic.twitter.com/YWOiqY0YeD — Polyana (@Polyana28390681) May 5, 2022

المصدر: وسائل إعلام برازيلية