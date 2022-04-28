عمرو مصطفى يوجه رسالة صلح لتامر حسني ويتحدث عن حقيقة "رغبته فى الزواج" من الفنانة نوال الزغبي

وجه الفنان عمرو مصطفى، رسالة صلح للمطرب تامر حسني، بعد تصريحه بأن المنتج محمد حفظي شبهه بالعندليب عبد الحليم حافظ "مجاملة له".

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وفى لقاء تليفزيوني، قال عمرو مصطفى: "تامر من الشخصيات الكويسة وبقوله ما تزعلش وهو إنسان كويس أوى وكل سنة وأنت طيب".

وأضاف: "ممكن يكون كلامى اتفهم غلط زمان وتامر أكيد زعلان إنى قولت كده وأنا أسطورة الجيل فعلا لأنى عملت حوالى 2000 أغنية".

وعن حقيقة تصريحه برغبته فى الزواج من الفنانة نوال الزغبي، قال عمرو مصطفى: "أنا أكتر حد معروف فى العالم إنى بحب مراتى وأنا متجوز من 20 سنة"، لافتا إلى أنه يحب نوال الزغبى".

وتابع: "لو مراتى سمحتلى هتجوز نوال الزغبى..هي حبيبة قلبى".

ووأكد مصطفى أنه "سيكون أهم مطرب فى الوطن العربى بعد 4 سنوات، وأن هذا وعد قطعه على نفسه وسيحاسب نفسه بعد هذه الفترة".

المصدر: "اليوم السابع"