عائلة لبنانية توثق الساعات الأخيرة لأفرادها قبل رحلة "زورق الموت": "ما تبكي راجعين"! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لأفراد عائلة لبنانية وهم في طريقهم لمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية عبر "زورق الموت".

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وبحسب مواقع إعلامية محلية، فإن الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو هم أفراد من عائلة مرعب، لا يزال 7 منهم في عداد المفقودين.

وتظهر في الفيديو المفقودة حنان مرعب وهي تصور أولادها يوسف وريماس وشقيقتها مها الحامل وابنتها ليا، وتسأل الجميع إلى أين ذاهبون؟ وكانت والدتهم تبكي، فقالت لها حنان: "ما تبكي راجعين".

جميعهم كانوا سعداء، يظنون أنهم في طريقهم إلى حياة أفضل، حيث باعوا معظم ممتلكاتهم لتوفير آلاف الدولارات مقابل الهجرة إلى إيطاليا، لكن القدر رسم لهم نهاية أخرى تركت حسرة وألم في قلوب محبيهم.

وأثار غرق المركب قبالة ساحل في شمالي لبنان، غضبا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. وأفاد الصليب الأحمر اللبناني أنه كان على متن القارب 60 شخصا، بينما ذكر شهود عيان أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه يبلغ حوالي 75.

ولاحقا، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن حداد عام في لبنان، ووجه ناجون اتهامات إلى الجيش لتحميله مسؤولية ما حصل، حيث قال البعض إن القارب غرق إثر مطاردة قوة الجيش له، وهو ما نفاه الجيش، داعيا إلى "عدم تسييس القضية في موسم الانتخابات".

ويتواصل البحث عن مفقودي "زورق الموت"، حيث بدأت عمليات المسح الميداني الميداني الشامل برا وبحرا من رأس بيروت وصولا إلى العبدة في محاولة للعثور عليهم.

المصدر: RT