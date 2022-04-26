شاب يمارس "التفحيط" داخل ملعب رياضي في السعودية ويثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق قيام شاب بممارسة "التفحيط" داخل ملعب رياضي بحي المطار في جازان، ما أثار ضجة كبيرة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر شاب وهو يمارس التفحيط بتهور.

وعلق أحد الحسابات بالقول: "البلدية تدفع مبالغ على الملاعب والمستهترين ذولي يخربون الأرضية بالحركات البايخه ذي ايش استفاد بالله..الله يهديه"، وسط تعليقات بضرورة محاسبته.

البلدية تدفع مبالغ على الملاعب والمستهترين ذولي يخربون الارضيه بالحركات البايخه ذي ايش استفاد بالله الله يهديه — sul8 (@sul8_ot) April 25, 2022

المصدر: RT