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شاب يمارس "التفحيط" داخل ملعب رياضي في السعودية ويثير ضجة بمواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

شاب يمارس
RT
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق قيام شاب بممارسة "التفحيط" داخل ملعب رياضي بحي المطار في جازان، ما أثار ضجة كبيرة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر شاب وهو يمارس التفحيط بتهور.

وعلق أحد الحسابات بالقول: "البلدية تدفع مبالغ على الملاعب والمستهترين ذولي يخربون الأرضية بالحركات البايخه ذي ايش استفاد بالله..الله يهديه"، وسط تعليقات بضرورة محاسبته.

المصدر: RT

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