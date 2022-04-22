مصر.. بلاغ للنائب العام بعد التنمر على فتاة في إعلان مشهور

أعلن المحامي المصري خالد أبو بكر عن تقدمه ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن مستشفى أهل مصر للحروق ضد تنمر مواطن على منال حسني محمد بطلة إعلان المؤسسة.

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وقال أبو بكر، في بلاغه إنه "نظرا لما تعرضت له نتيجة ظهورها في إعلان تلفزيوني باسم المؤسسة وسيتم متابعة كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حفظ كافة حقوقها وصون كرامتها ومعاقبة كل من تعدى عليها بأقصى عقوبة جنائية".

وتابع أبو بكر في بلاغه: "نهيب بالجميع التعامل مع حالات مصابي الحروق بشكل إنساني يراعي حالتهم المرضية والنفسية وأن يكف ذوي النفوس الضعيفة عن النيل منهم بكلمات أو عبارات تؤدي المشاعر كما يؤكد أن مؤسسة أهل مصر لن تتردد لحظة واحدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية كل من ينتمون إليها وكل مصابي الحروق".

وقالت مؤسسة أهل مصر إنها ستتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد هذا الشخص "الذي تجرد من الرحمة وقرر بكلمة يوجع قلوب مئات الآلاف من الناجين من الحروق وأصدر عليهم حكم الإعدام وهم أحياء".

المصدر: مصراوي