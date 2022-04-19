مقطع فيديو يحبس الأنفاس..امرأة تنجو من موت محقق في الأرجنتين (فيديو)

نجت سيدة تدعى كانديلا من موت محقق، بعد أن فقدت توازنها وسقطت على سكة حديد للقطارات في محطة "الاستقلال" بالعاصمة بوينس آيرس في الأرجنتين، أثناء مرور القطار.

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وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة أن كانديلا أصبحت غير مستقرة على قدميها، وتميل إلى الأمام، حيث أنها تعثرت قبيل مرور القطار السريع، ووقعت على السكة بين عربتي القطار، خلال مروره.

ويظهر المقطع ردت فعل المتواجدين وحالة الصدمة التي عاشوها للحظات، قبل أن يتوقف القطار ويخرجوها، حيث بقيت على قيد الحياة، واستلقت على المنصة، وتم نقلها على كرسي متحرك إلى سيارة إسعاف.

وقالت كانديلا لمحطة تلفزيونية أرجنتينية موضحة: "عانيت من هبوط مفاجئ في ضغط الدم وأغمي علي..حاولت تحذير الشخص الذي أمامي، لكن لا أتذكر أي شيء آخر ، حتى اللحظة التي اصطدمت فيها بالقطار..لا أعرف كيف بقيت على قيد الحياة. ما زلت أحاول فهم كل شيء".

A woman near Buenos Aires, Argentina, fell into the gap an oncoming train and the platform after she passed out. She miraculously survived and was taken in a wheelchair to a local hospital. pic.twitter.com/89v1IkuQ30 — CBS News (@CBSNews) April 18, 2022

المصدر: "THE SUN"