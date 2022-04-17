هالة سرحان "الإخوان جواهم غل وفضحوا نفسهم"

أكدت الإعلامية المصرية الدكتورة هالة سرحان، عن عدم ندمها على استضافة أي شخص في عملها، وأنها استضافت أشخاص مختلفة مع أراءهم وأفكارهم بشكل جذري.

وأعقبت سرحان في لقاء لها على قناة القاهرة والناس في برنامج "حبر سري"، ندمت على تصرفات وسلوكيات بعض الضيوف، وروت تفاصيل استضافتها ضيف "إخواني" بحسب قولها، وقالت" يا ريت ما إديناهم فرصة يطلعوا يتكلموا".

وقالت سرحان "في مرة كنت مستضيفة صلاح عناني وشخص إخواني وقال خلال الحلقة إحنا أسيادكم وأثار غضب صلاح عناني وغضبي ".

وتابعت: "عملت بريك وقلت له أنت لازم تعتذر فورا، وكان جواهم غل، واعتذر في الأخر واتصالحوا، وإحنا بنقدم أننا ناس عقلانيين وكنا بنفكر أن يكون فى حياد اننا نعطي جميع الأصوات فرصة يتكملوا والكلام اللي بيقولوا الاخوان بيخلي الناس تجري وتخاف منهم وهما كانوا بيفضحوا نفسهم".

المصدر: صدى البلد