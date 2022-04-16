أشهى أطباق الطعام العربية والروسية في تحد بين الزملاء في RT

يقال في روسيا "كما تَستقبل السنة تقضيها". وهذا ما يدفع الناس للاهتمام بما يتناولونه في العيد من دون أي اقتصاد في النفقات.

قد تتعدد الأنواع التي يختارونها للمائدة، غير أن أصنافا بعينها لا بد من أن تزين وليمة ليلة رأس السنة.

ما هي الاطباق التي يتناولها الروس في عيد رأس السنة؟ وهل يمكن للأطباق العربية أن تنافس وليمة العيد الروسية التقليدية؟ الزملاء العرب في قناة RT سيتحـدون زملاءهم الروس، ويتبادلون معهم الأدوار، ليعطونا انطباعاتهم عن وليمة العيد.