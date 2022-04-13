الملك سلمان تناول السحور مع أمراء ووزراء ومشايخ وجمع من المواطنين (فيديو+صور)
استقبل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمراء والوزراء والعلماء، وبعض المشايخ والمواطنين على مائدة السحور.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "استقبل الملك السعودي، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه".
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين.#واس— اخبار رسمية (@news__1000) April 13, 2022
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وأنصت الجميع في بداية الاستقبال، لتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعدها تناولوا طعام السحور مع الملك سلمان.
#صور | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل أصحاب السمو والفضيلة والمعالي وجمعاً من المواطنين.#واسpic.twitter.com/M6rrYTBfR9— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 12, 2022
المصدر: وكالة الأنباء السعودية