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الملك سلمان تناول السحور مع أمراء ووزراء ومشايخ وجمع من المواطنين (فيديو+صور)

مجتمع

الملك سلمان تناول السحور مع أمراء ووزراء ومشايخ وجمع من المواطنين (فيديو+صور)
Globallookpress
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استقبل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمراء والوزراء والعلماء، وبعض المشايخ والمواطنين على مائدة السحور.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "استقبل الملك السعودي، أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمعالي، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه".

 وأنصت الجميع في بداية الاستقبال، لتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعدها تناولوا طعام السحور مع الملك سلمان.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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