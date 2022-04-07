مصر.. توقيف شخص طعن كاهنا في الإسكندرية

أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية مساء الخميس شخصا طعن كاهن كنيسة بسلاح أبيض على طريق الكورنيش شرق الإسكندرية، أمام بوابة شاطئ أبو هيف.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر كنسي أنه تم نقل الكاهن أرسانيوس إلى مستشفى القوات المسلحة بمنطقة مصطفى كامل وسط الإسكندرية.

ونقل الموقع عن شاهد من سكان شارع محمد نجيب أن الواقعة حدثت، أثناء خروج الكاهن من الشاطئ رفقة مجموعة من الشبان، وكانوا في رحلة ترفيهية للشاطئ، وكان الكاهن متجها إلى حافلة نقل سياحي.

وأضاف الشاهد أن الكاهن فوجئ "بتعدي شخص عليه بسلاح أبيض وطعنه ثلاث طعنات أحدها في الرقبة"، وأوضح الشاهد أن سائق الحافلة حاول إنقاذه، فتوجه إليه الشخص ليطعنه، إلا أنه استطاع الإمساك به، والتحفظ عليه، حتى حضرت قوات الشرطة.

وأضاف الشاهد أن المتهم تبدو عليه علامات المرض النفسي، إذ أنه ظل يصرخ ويتفوه بكلمات وأفعال غير متزنة.

المصدر: "القاهرة 24"