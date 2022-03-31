مصر.. سقوط سيدة خطيرة في قبضة الأمن
Globallookpress
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أعلنت قوات الأمن المصرية تمكنها من ضبط إحدى السيدات مطلوب التنفيذ عليها في 50 حكم حبس جزئي بمحافظة الإسماعيلية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام في مصر قيام إحدى السيدات مطلوب التنفيذ عليها في 50 حكم حبس جزئى فى قضايا تبديد بمدة حبس بلغت 42 سنه و8 أشهر على منطقة سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بالأحكام الصادرة ضدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: القاهرة 24