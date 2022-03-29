استطلاع: ثلثا الفرنسيين يؤيدون حظر الحجاب

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الفرنسين يؤيدون حظر الحجاب في الأماكن العامة، وذلك بعد نحو 20 عاما من حظره في المدارس بموجب القانون.

وحسب النتائج التي نشرها موقع "مونت كارلو" الدولية، قال 61 في المئة من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون حظر الحجاب، بينهم 37 في المئة، يدعمون ذلك بشكل كامل، والباقي يدعمونه "نوعا ما".

وفي المقابل، قال 39 في المئة، إنهم يعارضون فرض الحظر بشكل كامل، بينما 23 في المئة يعارضون الحظر "نوعا ما".

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد CSA الفرنسي لدراسات الرأي، بطلب من قناة CNews التلفزيونية، ونشر في 24 مارس، قال 65 في المئة من الرجال إنهم يؤيدون حظر الحجاب في الشارع، بينما كانت النسبة بين النساء تعادل 58 في المئة.

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كذلك أظهر الاستطلاع تفاوتا في الموقف حسب العمر، إذ عارض الحظر 56 في المئة من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، بينما قال أكثر من 75 في المئة ممن أعمارهم 65 عاما أو تزيد إنهم يؤيدونه.

وحسب الاستطلاع، فإن حظر ارتداء الحجاب في الشارع أكثر شعبية في البلديات الريفية والبلدات الصغيرة، بنسبة 66 إلى 68 في المئة، لكنها تنخفض إلى ما بين 53 و61 في المئة، في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة.

وتلقى فكرة منع الحجاب في الفضاء العام قبولاً في أوساط اليمين واليمين المتطرف وهي متضمنة في البرنامجين الانتخابيين لمارين لوبان وإريك زمور.

المصدر: موقع "مونت كارلو" الدولية