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السيسي يقبل يد سيدات مصر على الهواء (صور)

مجتمع

السيسي يقبل يد سيدات مصر على الهواء (صور)
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نال تصرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المثالية في مصر إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صور وهو يقبل يد سيدات مصر.

السيسي يقبل يد سيدات مصر على الهواء (صور)

وقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يد سيدة تدعى سميرة أحمد حسان هاشم من محافظة سوهاج وهي الأم المثالية الثانية، خلال الاحتفالية المرأة المصرية.

السيسي يقبل يد سيدات مصر على الهواء (صور)

كما قام الرئيس المصري في مشهد آخر بتقبيل يد سيدة تدعى بثينة محمد عبد السميع من ذوى الهمم من محافظة الشرقية خلال تكريمها، كما قبل رأس سيدة أخرى.

السيسي يقبل يد سيدات مصر على الهواء (صور)

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022، وحصلت وجيدة الديداموني إبراهيم من محافظة الشرقية على المركز الأول، بينما حصلت سميرة أحمد من سوهاج على المركز الثاني، وجاءت محافظة قنا في المركز الثالث حصلت عليه إقبال فايز لبيب.

السيسي يقبل يد سيدات مصر على الهواء (صور)

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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