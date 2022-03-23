السيسي يقبل يد سيدات مصر على الهواء (صور)

نال تصرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المرأة المثالية في مصر إعجاب العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت صور وهو يقبل يد سيدات مصر.

وقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يد سيدة تدعى سميرة أحمد حسان هاشم من محافظة سوهاج وهي الأم المثالية الثانية، خلال الاحتفالية المرأة المصرية.

كما قام الرئيس المصري في مشهد آخر بتقبيل يد سيدة تدعى بثينة محمد عبد السميع من ذوى الهمم من محافظة الشرقية خلال تكريمها، كما قبل رأس سيدة أخرى.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لعام 2022، وحصلت وجيدة الديداموني إبراهيم من محافظة الشرقية على المركز الأول، بينما حصلت سميرة أحمد من سوهاج على المركز الثاني، وجاءت محافظة قنا في المركز الثالث حصلت عليه إقبال فايز لبيب.

المصدر: وسائل إعلام مصرية