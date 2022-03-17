مصر.. إعدام مواطنين بسبب جريمة صادمة

قضت محكمة مصرية بالإعدام شنقا لاثنين من المتهمين بعدما قاما بقتل طفل أمام والده، أثناء محاولة سرقة الدراجة النارية لوالد المجنى عليه.

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وكانت النيابة قدمت مرافعة، بينت خلالها مدى الجرم الكبير الذى ارتكبه المتهمان بحق هذا الطفل، وأنهما تخلا عن مرؤتهما وسولت لهما نفسهما قتل هذا الطفل لأجل حفنة من المال.

وجاء أمر الإحالة للمتهمين بأن المتهمين قتلا المجنى عليه من غير سبق إصرار أو ترصد، حيث كانا يبحثان عن أشخاص لسرقتهم، حتى صادفهما أب ونجله، وقاما بإشهار سلاح نارى "بندقية ألية"، إلا أن والد المجنى عليه رفض الانصياع لطلب المتهمين لسرقة دراجته النارية التى يستقلها هو ونجله "الضحية".

وقام المتهم الأول بإطلاق مقذوف من سلاح نارى "بندقية خرطوش"، قاصدا من ذلك قتل الطفل المجنى عليه، كما أنه اقترنت تلك الجناية بجناية اخرى وهى سرقة الدراجة النارية الخاصة بوالد المجنى عليه.

واستمعت المحكمة لشهادة والد الطفل الضحية، والتعرف على ملابسات الواقعة وظروفها، وتعرفه أيضا على المتهمين المرتكبين للواقعة، واستطاع والد الطفل التعرف عليهما واستخراجهما من بين باقى المحتجزين.

وكانت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، تمكنت من ضبط المتهمين بإطلاق النار على أحد الأشخاص، على طريق قرية ميت السباع بدائرة مركز بنها، بغرض سرقته بالإكراه، حيث حاول مقاومتهم أثناء قيامهما بسرقة دراجته النارية، وعندما حاول الفرار أطلقوا عيارا ناريا أصاب طفله، 9 سنوات، والذي كان يستقل المركبة خلف والده، فسقط غارقا في دمائه، وجرى نقله إلى المستشفى، ولكن بعد فوات الأوان.

المصدر: أخبار اليوم