 
مباشر
عاجل
مدير الأمن الفدرالي الروسي باتروشيف: معلومات تؤكد تنفيذ برامج بيولوجية عسكرية في أوكرانيا

مصر.. دار الإفتاء تصدر فتوى حول احتكار السلع

مجتمع

مصر.. دار الإفتاء تصدر فتوى حول احتكار السلع
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slqy

حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول "احتكار بعض التجار للسلع، وبيعها بضعف السعر وتبرير ذلك بالتصدق بالزيادة في السعر على الفقراء".

إقرأ المزيد
دار الإفتاء المصرية تكشف عن حكم الاستعانة برجال الدين لفك السحر: جائز شرعا وفق شروط
دار الإفتاء المصرية تكشف عن حكم الاستعانة برجال الدين لفك السحر: جائز شرعا وفق شروط

وقالت دار الإفتاء المصرية إن "التاجر الذي يقوم باحتكار السلع وبيعها بضعف السعر بحجة أنه سيتصدق بالزيادة في السعر على الفقراء آثم شرعا، سواء تَصدَّق بها أو لا".

وأوضحت أن "الاحتكار، وهو حبس كل ما يضر العامة حبسه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِل بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالا لندرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر، قد نهى عنه الشرع وحرَّمه".

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا