المغرب يضبط ساعته

أفاد بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب بأنه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان سيتم العمل بالساعة التي توافق التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش.

وسيبدأ العمل بالتوقيت الجديد في المملكة ابتداء من الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 27 مارس الجاري والعودة بعد نهاية شهر رمضان للعمل بتوقيت (غرينينيتش+1) ابتداء من الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 8 ماي 2022.

ووفق المصدر فإن "مواقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال".

المصدر: "هسبريس"