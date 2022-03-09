رغد صدام حسين تنشر رسالة وجهها صدام لأم عدي بمناسبة يوم المرأة (فيديو)
Globallookpress © KEYSTONE Pictures USA / Source: ZUMAPRESS.com
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بمناسبة يوم المرأة العالمي، نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقطع فيديو، لوالدها ورسالة وجهها لزوجته.
وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت رغد مقطع الفيديو مرفقا بـ"هاشتاغ": "يوم المرأة العالمي 2022"، في جين جاءت في رسالة صدام كالآتي: "السلام عليك..وكل عام والمرأة العراقية الماجدة بخير تضيء نموذجا وترفع بعون الله قمة المجد..أم عدي الحلوة..ماجدة العراق الكبير..3/4/ 1999".
#InternationalWomensDay#يوم_المرأة_العالمي2022pic.twitter.com/Y1QOWRjxpu— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 8, 2022
المصدر: RT