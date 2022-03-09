رغد صدام حسين تنشر رسالة وجهها صدام لأم عدي بمناسبة يوم المرأة (فيديو)

بمناسبة يوم المرأة العالمي، نشرت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مقطع فيديو، لوالدها ورسالة وجهها لزوجته.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت رغد مقطع الفيديو مرفقا بـ"هاشتاغ": "يوم المرأة العالمي 2022"، في جين جاءت في رسالة صدام كالآتي: "السلام عليك..وكل عام والمرأة العراقية الماجدة بخير تضيء نموذجا وترفع بعون الله قمة المجد..أم عدي الحلوة..ماجدة العراق الكبير..3/4/ 1999".

المصدر: RT