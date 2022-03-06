إعادة السجاد لساحات المسجد الحرام وأول صلاة فجر دون تباعد بعد رفع قيود كورونا (فيديوهات + صور)

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقاطع فيديو وثقت مشاهد لإعادة السجاد للساحات الخارجية بالمسجد الحرام بعد عامين من رفعه بسبب جائحة كورونا، ولقطات من صلاة الفجر بعد رفع قيود الجائحة.

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وفي مقطع فيديو، ظهر عدد من العمال وهم يحملون السجاد ويقومون بإعادة وضعه على الأرض في الساحات الخارجية للمسجد، إذ أن "شؤون الحرمين" كانت قد أزالت ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعدادا لصلاة الفجر اليوم الأحد.

ونشرت القناة مقاطع فيديو أخرى، وثقت تأدية المصلين لصلاة الفجر، مكتملي الصفوف، بعد إلغاء التباعد الاجتماعي، وسط أجواء من البهجة.

فيديو | لقطات من إعادة السجاد للساحات الخارجية في #المسجد_الحرام بعد عامين من رفعها بسبب جائحة #كورونا#الإخباريةpic.twitter.com/7OoicMMYPO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 6, 2022

#صور | جموع المصلين يؤدون صلاة الفجر في #المسجد_الحرام، بعد إيقاف إجراءات التباعد ، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات المتبعة.#واس_عامpic.twitter.com/NgrHvsPpad — واس العام (@SPAregions) March 6, 2022

هذا وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من أمس السبت.

كما تقرر "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها".

المصدر: "الإخبارية"





