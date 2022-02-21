"فتاة التيك توك".. شهود عيان و تأجيل الحكم

بعد مرور أشهر على الحكم بالسجن المشدد لعشر سنوات على" فتاة التيك توك" في مصر، حنين حسام، نظرت محكمة الجنايات في القاهرة بإعادة محاكمة الفتاة في القضية المعروفة بالإتجار بالبشر

وبحسب موقع اليوم السابع سيطرت حالة من الحزن على المتهمة أثناء المحاكمة والاستماع إلى أقوال الشهود، حيث أصيبت المتهمة بحالة من الانهيار والبكاء داخل المحكمة، ليتم تأجيل المحاكمة لشهر مارس القادم.

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وكانت المحكمة قد حكمت غيابياً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لحنين حسام، والسجن المشدد 6 سنوات لمودة الأدهم ومحمد عبد الحميد ومحمد علاء وأحمد صلاح، لاتهامهم جميعا بالإتجار في البشر.

أثارت قضية "فتيات التيك توك" الرأي العام في مصر، بعد قيامهن بالظهور في تسجيلات مصورة، والدعوة لإنشاء علاقات صداقة و تجاذب الحديث مع المتابعين، واستغلال بعض الفتيات من خلال إنشاء مقاطع فيديو لهن بطريقة تدعو الى الفسق والدعارة بحسب أمر إحالة النيابة العامة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة، حنين حسام، استغلّت طفلتين تحت سن الـ18 استغلالا تجاريا، بأن حرّضت وسهّلت لهن الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية، التي تجنى المتهمة من خلالها عائد نظير انضمام الأطفال وإنشاء مقاطع فيديو لهن.

المصدر: اليوم السابع