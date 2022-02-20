وفاة أشهر راعية إبل في السعودية.. من هي شومة العنزي التي ذاع صيتها في الخليج؟

توفيت السبت راعية الإبل السعودية الشهيرة شومة العنزي في مستشفى القريات العام شمال المملكة، بعد معانات مع المرض.

ونشر نواف العنزي، أحد أقرباء الراحلة، خبر وفاتها عبر حسابه في "تويتر"، قائلا: "انتقلت إلى رحمه الله تعالى الله شومة العنزي يعد معناه مع المرض الله يسكنها فسيح جناته الدعاء لها بالرحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

▪️تتقدم إدارة #نادي_الإبل بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة شومه العنزي. pic.twitter.com/jao7JCjFaW — نادي الإبل (@CamelClub) February 19, 2022

وكان نواف قد كشف عن حاجة شومة للتحويل إلى إحدى مستشفيات الرياض، لافتا إلى أن جميع المستشفيات رفضت حالتها. ونشرت نورة العنزي، ابنة شومة، مطلع الشهر الجاري، سلسلة تغريدات تنشد بها الدعاء لوالدتها بالشفاء، موضحة أن والدتها أصيبت بفيروس "كورونا".

She was talking about Corona Mers that comes from camels... and now she died of the same disease, but of a different kind, Covid 19.... She passed away but she will always be in our hearts.#شومة_العنزيpic.twitter.com/13VjbndD1X — SAMI ALRUWAILY (@semo__095) February 19, 2022

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بخبر وفاتها، وانتشرت لها فيديوهات وهي تنشد القصائد الشعرية وسط البراري بين إبلها.

واشتهرت شومة العنزي، البالغة من العمر 90 عاما، بقصتها في دول الخليج العربي بسبب كبر عمرها ومعايشتها للإبل والجمال منذ أن كانت شابة وحتى وفاتها، حيث تتميز قصتها بالكفاح والعمل رغم تقدمها في السن.

واختارت الراحلة حياة الصحراء منذ 30 عاما لرعاية إبلها، بعد وفاة زوجها واضطرارها لتحمل مسؤولية إعالة أبنائها.

وفاة صاحبه الابل #شومة_العنزي



إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/zazuNjfdjd — عبدالرحمن بن فالح ابن دلغان (@_a2o5) February 19, 2022

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أبريل العام الماضي، مقطع فيديو يوثق تقديم الأمير تركي بن محمد إبل هدية لشومة، وهو الفحل "جمران"، أحد سلالات الإبل "الوضح" المعروفة على مستوى الجزيرة.

المصدر: RT