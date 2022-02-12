العراق.. القبض على شخص قتل زوجته وخمسة أفراد من عائلتها

أعلنت شرطة محافظة بابل وسط العراق، اليوم السبت، القبض على شخص قتل زوجته وخمسة أفراد من عائلتها.

وذكرت في بيان صحفي، أن "القاتل أطلق النار على نفسه بعدما قتل زوجته وخمسة أفراد من عائلتها، في محاولة للانتحار، لكنه لم يفارق الحياة".

وأضافت، أن "الجريمة كانت بسبب خلاف عائلي بحسب أقوال إحدى شقيقات الزوجة الناجية الوحيدة من الحادث بإصابة".

وأشارت إلى أن "القاتل يرقد حاليا في العناية المركزة وشددت الإجراءات الأمنية عليه، كما أن التحقيقات ما تزال مستمرة".

المصدر: RT