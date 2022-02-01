اكتشاف خوذات حرب قديمة وأنقاض معبد جنوب إيطاليا

اكتشف علماء الآثار في جنوب إيطاليا خوذات محاربين أثرية وأنقاض جدار مرسوم في موقع ربما يكون واجهة لمعبد خصص للإلهة أثينا.

وقال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني إن الأنقاض التي كشف عنها الستار في موقع فيليا السياحي الشهير وجدت فوق ما كان معبدا لأحد أهم مدن ماغنا غرايسيا، التي تبعد 40 كيلومترا جنوب شرق مديية بايستوم، التي تضم معابد يونانية أثرية شهيرة.

وكشف التنقيب الذي استكمل مؤخرا في فيليا عن زوج من الخوذات في حالة جيدة، وأنقاض مبنى ومزهريات عليها نقش يوناني بكلمة "مقدس" وأجزاء معدنية لما كانت على الأرجح أسلحة، وفقا لوزارة الثقافة.

وقال مدير المتاحف الإيطالية، ماسيمو اوسانا، الذي قاد عمليات التنقيب لفترة طويلة في بومباي، أحد أكثر المواقع الأثرية الإيطالية شهرة، إن المنطقة المكتشفة في فيليا تحتوي على الأرجح على نماذج قرابين لأثينا، إلهة الحرب والحكمة اليونانية الأسطورية، بعد معركة بحرية مهمة في البحر التيراني القريب.

في معركة الاليا في القرن السادس الميلادي قبالة كورسيكا، انتصرت القوات اليونانية على القوات الإتروسكانية وحلفائها قوات قرطاجية.

تشتهر فيليا بأنها كانت تضم مدرسة الفلسفة اليونانية القديمة، التي تضمنت فلاسفة مثل بارمينيدس وزينون. ويرجع تاريخ تأسيس فيليا للعام 540 قبل الميلاد على يد مستعمرين من آسيا الصغرى.

المصدر: "أ ف ب"