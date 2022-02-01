مصر.. مبروك عطية يشن هجوما حادا على إسلام البحيري وعمرو أديب بسبب الأزهر

شن العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الداعية الإسلامي مبروك عطية هجوما حادا على الكاتب والباحث الإسلامي إسلام البحيري والإعلامي عمرو أديب بسبب شيخ الأزهر.

وقال عطية خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "عشان كلامي يكون واضح لجميع الدنيا سأناقش قضية صغيرة واحدة حتى لا تتفرع الموضوعات وتُثار الخلافات.. ماذا يعني الإمام الأكبر شيخ الإسلام بالنسبة إلى مصر وبالنسبة إلى جميع المسلمين على سطح الكرة الأرضية؟"، مضيفًا: "بردو باختصار حاجة كبيرة جدًا".

وتابع: "الحاجة الكبيرة جدًا يؤذي الناس في مشاعرهم أن ينال منه عيّل لا صلة له بالبحث ولا بالكتابة الدينية ولا ولا، الإمام الأكبر له مكانته في قلب كل مسلم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد سيدنا صلى الله عليه وسلم بالرسالة من أول السطر".

وتابع: "الأزهر؟.. الأزهر مطلع بيان في أصحاب ولا أعز وقال الكلمة الواطية والفن سامي، ومع هذا الناس مبطلتش كلام، كنت أعشم وكنت أرجو بمجرد صدور بيان الأزهر ولم يسمِ فيلمًا لكن الناس كلها عارفة إن كله هو، الكل هوص".

وشدد على أن "تخطئة الإمام الأكبر ليس بالأمر السهل وليس مع عدم تخطئته أنه منزه فكل إنسان يُؤخذ من كلامه ويرد".

وكان الإعلامي عمرو أديب قد استضاف إسلام بحيري، في مداخلة هاتفية ببرنامجه للحديث حول رأيه في مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، والذي تقدمت به النائبة البرلمانية أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وتعليق الأزهر الشريف المتعلق بتأييد ضرب الزوج لزوجته بضوابط وشروط.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن ما سيقوله شيخ الأزهر في تلك السلف هو ما سيحدث ويأخذ به وليس برأي أحد أو قول الدستور، مشيرا إلى أن ذلك ما سيحدث وهو أمر واقع.

ومن جانبه، أكد إسلام بحيري، أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لشيخ الأزهر رأيه غلط والدستور عندنا أهم من أي شيئ، احنا حاربنا الأعداء من الإخوان عشان نوصل لدولة مدنية".

المصدر: صدى البلد