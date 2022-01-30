واقعة "بسنت" تتكرر.. تفاصيل صادمة في واقعة انتحار "هايدي" فتاة الشرقية

كشف سالم محمد ابن عمة هايدي الطالبة التي أنهت حياتها منتحرة مستخدمة حبة الغلال السامة على خلفية تسريب صديقتها صورا شخصية لها لشباب بالقرية قاموا بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سالم محمد في تصريح لصحيفة "الشروق" المصرية: "هايدي زيها زي أي بنت عادية بتحب تتصور كتير وخاصة مع أصحابها البنات، اللي في بينهم عشرة وعشم واحدة منهم صورتها أثناء تغيير ملابسها وسربتها".

وأضاف سالم أن صديقة لها صورتها أثناء تغيير ملابسها، وسربت تلك الصور لشباب بالقرية، والذين نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها، مشيرا إلى أن الطفلة الصغيرة التي لم تكمل عامها الـ 15 رفض عقلها أن يستوعب ما حدث لها فأنهت حياتها خوفا من التشهير بها، مطالبا الأجهزة الأمنية بحقها.

من جهته، صرح صلاح محمد سليمان ابن خال المجني عليها، بأن شبابا بالقرية ابتزو الضحية بصور شخصية لها تم تسريبها من خلال صديقة لها، وطلبوا منها أشياء غير أخلاقية، لكن المتوفية رفضت طلباتهم فنشروا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أصابها بحالة من الاكتئاب بعد أن علمت أن أهلها والجميع بالقرية سوف يشاهدون صورها.

وأشار إلى أنها اشترت حبة الغلال السامة بعد خروجها من الامتحان، وتم نقلها مستشفى أولاد صقر الذي قام بتحويلها إلى مستشفى الزقازيق العام ولكنها توفت في الطريق.

وطالب ابن خال المجني عليها الأجهزة الأمنية بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.

وشهدت عزبة الحاج علي التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، يوم الأحد، واقعة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وذلك على خلفية تسريب جارتها ووالدتها صور خادشة لها لشباب بالقرية وتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مما أصاب الفتاة بحالة شديدة من الاكتئاب.

وألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر التابع لمديرية أمن الشرقية القبض على ربة منزل وابنتها وذلك على خلفية اتهام أسرة الطالبة "هايدي" لهما بإرسال صورها لشابين من مركز صان الحجر، قاما بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي والإساءة لها مما أدى إلى انتحارها.

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المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية