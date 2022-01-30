تايلاند.. رجل يسيطر على "كوبرا" عملاقة بقلب من حديد – فيديو

ذكرت وسائل الإعلام أن رجلا تمكن من التعامل في تايلاند مع ثعبان كوبرا عملاق بيدين عاريتين، دون أدنى مساعدة أو وسائل أخرى، بقلب من حديد.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، في تقريرها أن "مجرد ذكر اسم الثعبان يصيب الكثيرين بحالة من الرعب والفزع، ومع ذلك، فإن أحد المتخصصين في التعامل مع الثعابين استخدم يديه فقط في السيطرة على كوبرا عملاقة في إقليم كرابي، جنوب تايلاند".

وأشارت إلى أن "الرجل نجح في الإمساك بالكوبرا في 20 دقيقة وسط متابعة بعض المارة للمشهد وهم في حالة ذهول".

وأضافت: "بلغ طول الكوبرا حوالي 4 أمتار ونصف المتر، ووزنها 10 كيلوغرامات، حيث خرجت إلى الطريق العام في المنطقة، على ما يبدو من أجل البحث عن وليفها، بعد تقارير أشارت إلى مقتل كوبرا مماثلة منذ أيام في موقع قريب".

ونقلت الصحيفة عن الصياد التايلاندي قوله، إن "مهارته تم اكتسابها عبر سنوات من التدريب والممارسة"، محذرا المواطنين من عدم تقليده، أو اللجوء إلى صيد الثعابين، كونها "تمثل خطرا قاتلا في حالة كانت سامة".

المصدر: "إنديان إكسبريس" + وكالات