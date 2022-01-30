مصر.. شرم الشيخ تختار "ملكة جمال الأقزام"

نظمت وزارة الشباب والرياضة في مصر مسابقة لاختيار "ملكة جمال الأقزام"، كما دشنت أول فريق تطوع منهم، وذلك في إطار فعاليات المهرجان الدولي للأقزام بشرم الشيخ.

وحضر الفعاليات اللواء عبد الفتاح، مستشار محافظ جنوب سيناء، وفوك وندوا، رئيس الاتحاد الدولي للأقزام، ورؤساء وفود الدول المشاركة منها الأردن، والعراق، وسوريا، وفلسطين، والسودان، وإسبانيا.

New post (الشباب والرياضة: حفل مسابقة "ملكة جمال الأقزام" وتدشين أول فريق تطوع للأقزام) has been published on وطنى - https://t.co/fknBB23MFBpic.twitter.com/JUOyhgJLXg — Watani Paper (@Watanipaper) January 30, 2022

وتضمنت الفعاليات تكريم الموظف المثالي بأحد فنادق شرم الشيخ من الأقزام، وكذلك تعيين أحدهم مراقب جودة للأغذية المشروبات بالفندق.

المصدر: مواقع مصرية