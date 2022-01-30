إيران.. أسد يقتل حارسه في حديقة الحيوان بمدينة آراك

لقي أحد العمال في حديقة الحيوانات بمدينة آراك وسط إيران مصرعه عقب مهاجمته من قبل أحد أسود الحديقة خلال عملية إطعامه.

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية المدينة مهدي مير داوودي: "تعرض أحد العاملين (40 عاما) في حديقة حيوانات المدينة إلى هجوم مفاجئ من أحد أسود الحديقة أثناء عملية إطعامه، مما أدى إلى مقتل العامل".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه عقب الحادثة، خرج أسدان إلى باحات حديقة الحيوانات، مؤكدا أن المحاولات مستمرة من قبل البلدية والشرطة ودائرة البيئة لإعادتهما إلى المنطقة المخصصة للأسود.

وطالبت إدارة الحديقة من سكان المدينة عدم الاقتراب من أراضي حديقة الحيوانات، خشية على حياتهم.

المصدر: RT + وكالات