مصر.. تطورات جريمة "طفل الفيوم".. النيابة تطلب تشريح الجثمان
Globallookpress الشرطة المصرية ـ أرشيف
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قررت نيابة مركز الفيوم انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان الطفل محمد رمضان (13 سنة)، وإعداد تقرير عاجل بأسباب الوفاة والسلاح المستخدم في الجريمة قبل الدفن.
وعثر الأهالي على جثة الطفل مذبوحا، خلف محطة التقوية بقرية سيلا البلد بمركز الفيوم.
وأعلنت مباحث مركز شرطة الفيوم، أن الجثة لطفل يدعى محمد رمضان كان يعمل في محل حلاقة، وتلقى عدة طعنات متفرقة في أنحاء جسده.
المصدر: "صدى البلد"
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