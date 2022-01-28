مصر.. داعية إسلامي يؤيد زواج المثليين ويبرر الأمر

طالب الداعية الإسلامي المصري مصطفى راشد، بعلاج الشواذ جنسيا، موضحا أنه يؤيد زواج المثليين.

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وأضاف راشد خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، أن سبب تقبله هذا الأمر يعود إلى أنها علاقة بين رجل وأنثى في صورة رجل يعاني نتاج اضطراب في الجينات الجنسية.

وأوضح الداعية الإسلامي مصطفى راشد أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن هذا الأمر يعود إلى عيب خلقي، وليس مرضا عابرا من الممكن العلاج منه بالعودة إلى أنواعه الموجودة كافة.

وأكد الداعية الإسلامي مصطفى راشد أنه من الضروري التفريق بين المثلية الجنسية، وبين عمليات العبور الجنسي مثل حالة نجل الفنان هشام سليم.

وأشار إلى أن مسألة التحريم تعود إلى فهم خطأ لنص في القرآن الكريم، موضحا أن آيات اللواط في القرآن تخص قوم لوط فقط دون غيرهم.

وبين الداعية الإسلامي مصطفى راشد، أن التحول الجنسي لمن يعانون في مثل تلك الظواهر واجب على الدولة، ويجب أن يتم من مالها العام وبإشرافها.

المصدر: القاهرة 24