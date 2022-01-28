مصر.. وفاة معمرة حقق السيسي أمنيتها

توفيت فجر اليوم الجمعة، الحاجة فهيمة علي السيد أكبر معمرة بالشرقية عن عمر يناهز 109 أعوام.

وحقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمنية الحاجة فهيمة، أكبر معمرة فى الشرقية، وذلك بعد طلبها مقابلته والتبرع بـ30 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع الخامس فى عام 2019.

وقالت أسرة السيدة، إنة من المقرر تشييع الجثمان ظهر اليوم في قرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر شمال محافظة الشرقية.

وكشف جمعة أحمد السيد حفيد السيدة الراحلة، أنها توجهت إلى غرفتها لتخلد إلى النوم مساء أمس الخميس، بعد انتهائها من صلاة العشاء وعندما توجه أحد أفراد الأسرة صباح اليوم ليوقظها وجدوها فارقت الحياة.

المصدر: مصراوي