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محاكمة ممرضة بريطانية تخلصت من 8 رضع وخططت لقتل 10 آخرين

مجتمع

محاكمة ممرضة بريطانية تخلصت من 8 رضع وخططت لقتل 10 آخرين
SWNS
لوسي ليتبي
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مثلت ممرضة بريطانية، متهمة بقتل 8 أطفال رضع في وحدة حديثي الولادة، أمام المحكمة في جلسة استماع قبل محاكمتها.

ونفت الممرضة، لوسي ليتبي (32 عاما) من هيريفورد، قتل 5 أولاد و3 فتيات في مستشفى الكونتيسة تشيستر بين يونيو 2015 ويونيو 2016. كما نفت محاولتها قتل 5 أولاد و5 فتيات آخرين.

وظهرت  لوسي ليتبي عبر فيديو في محكمة تشيستر كراون من غرفة في "إتش إم بي" برونزفيلد في آشفورد.

وتناولت الجلسة الترتيبات قبل المحاكمة في محكمة التاج في مانشستر، والتي من المقرر أن تبدأ في 4 أكتوبر القادم، وتستمر 6 أشهر.

وتم تحديد جلستين أخريين قبل المحاكمة، في أبريل ويونيو أو يوليو. وتمت إعادة ليتبي إلى مركز الحجز حتى جلسة الاستماع التالية.

المصدر: BBC

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