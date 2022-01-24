مصر.. فنانون يوجهون رسالة دعم للفنانة منى زكي بعد أزمة خلع "الملابس الداخلية"

وجه العديد من الفنانين في مصر رسالة دعم للفنانة المصرية منى زكي بعد الأزمة المثارة بسبب فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي تصدر قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

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وهنأت الفنانة هند صبري أبطال الفيلم، من خلال تدوينه لها على موقع "انستغرام" تضمَّنت بوستر الفيلم وعلقت عليه قائلة: "مبروك لأصحابي الكتار اللي في الفيلم"، كما وجهت التهنئة لكل من منى زكي، وإياد نصار، ووسام سمريا، ونادين لبكي، وخالد مزنر، ومحمد حفظي.

وذكر الفنان أحمد فهمي أن "الهجوم على الفيلم لم يقلل أو يزيد من قيمة منى زكي الفنية"، كما أنه ما زال لم يشاهد الفيلم حتى الآن، ولكنه متعجب من انتقاد الجمهور للعمل ولمنى زكي من منطلق أخلاقي، على الرغم من دعمهم للفنان العالمي رامي مالك بعد حصوله على الأوسكار، لافتا إلى أن الهجوم على الفيلم زائد عن الحد، وعنون منشوره بـ"عقدة الخواجة"، مختتما: "ملحوظة أنا متأكد إن الفيلم هيعجبني".

وقال طارق الشناوي، الناقد الفني والأدبي، أن عددا كبيرا ممن انتقدوا الفيلم لم يشاهدوه، فالفيلم لا يروج لقضية المثلية الجنسية التي يرفضها المجتمع، مثلما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يتحدث أحد عن أن مشاركة منى زكي في هذا الفيلم سقطة أخلاقية، موضحا: "يعني هو لو فنان شرب خمرة في أحد المشاهد الدرامية أو السينمائية نقول عليه وقع في سقطة أخلاقية؟ هل ده أمر منطقي؟ ده أمر غير منطقي على الإطلاق؛ لأن الممثل يؤدي دورا ولا يصح أن نخلط بين الخيال والواقع".

وأوضح الناقد الفني أحمد سعد الدين، أن الفيلم قد تم اقتباسه من أحد الأفلام الإيطالية، قائلا: "لما شوفت النسخة التانية لقيت أن الإبهار اللي شوفته قدامي لا ينسب لصانع الفيلم ولكن ينسب لصانع الفيلم الأصلي وهو الفيلم الإيطالي، والحوار نفسه مش فوتو كوبي، لا ده إحنا لو بنشف الخريطة هيطلع زيه بالظبط، وإيه العائد بالنسبة ليا، و ما تناوله الفيلم في قصته فكل الموجود فيه لا يوجد به أية مشكلة".

ودافعت الممثلة إلهام شاهين عن فيلم أصحاب ولا أعز وأبطاله، معبرة عن إعجابها به، كما أشادت بأداء منى زكي في الفيلم: "منى ممثلة رائعة وقدمت دورًا فنيًا من أهم أدوارها"، وتابعت: "الفيلم رائع بكل المقاييس، وليس به ما قد يخدش حياء أي شخص من المعقدين الذين يريدون سينما ترفع شعار (ممنوع اللمس)، والأمر يقتصر على جرأة في الحوار، وبالمناسبة الحوار واقعي وقد يدور بالفعل بين أي مجموعة من الأصدقاء، لا أعرف أين المشكلة؟".

وقالت الفنانة كارول سماحة في تدوينة عبر حسابها على "تويتر": "أعجبتني كثيرا النسخة العربية لفيلم أصحاب ولا أعز، أداء رائع لجميع الممثلين، السيناريو والإخراج متقن، تحية خاصة للمبدعة منى زكي، تعجبني دائما الأعمال الواقعية التي تكشف المستور، وتكسر التابوهات، وتظهر الحقائق كما هي.. استمروا".

وكتبت نشوى مصطفى عبر صفحتها: "يعني لازم اختلافنا يبقي دوشة، هو إحنا مينفعش نختلف بصوت واطي، في كل اختلافاتنا في الرأي على أي موضوع بنتحول لأهلي وزمالك، منتهى العصبية وعدم التحضر، يا سيدي كل حد بيكون وجهة نظره حسب تكوينه النفسي والمحيط اللي اتربى فيه وقناعاته".

وأشادت الفنانة سوسن بدر بتاريخ الفنانة منى زكي، منذ ظهورها لأول مرة على الشاشة، قائلة: "منى تاريخ فني جميل صنعتيه من أول لحظة ظهرتي فيها بموهبتك الحقيقية وملامحك الجميلة وإيمانك بنفسك وفنك، منى زكي الموهوبة.. المحترمة .. بحبك ".

ووجهت الفنانة دينا رسالة دعم إلى منى زكي، إذ نشرت، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للفنانة مني زكي وعلقت عليها: "فنانة قوية ورقيقة وحقيقية وأداؤها في كل أعمالها الناس من كتر ما بتصدقه بتندهلها باسم الشخصية، بحترمك وبحبك وبحب كل أعمالك وبقدرها".

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن مطالبات البعض بمعاقبة الفنانين الذين ظهروا في فيلم "أصحاب ولا أعز" يعد جريمة، إذ لا توجد مسؤولية على الفنان في أداء دوره، مؤكدًا أنه شاهد الفيلم بالأمس وما روج عنه على السوشيال ميديا لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدًا أن النقابة ستصدر بيانًا في القريب العاجل لتوضيح الحقيقة.

المصدر: الوطن