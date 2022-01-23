السعودية.. أمير يعلق على: "الموت لآل سعود"

علق الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على الذين يرددون "الموت لآل سعود"، مؤكدا أن "الموت كتبه الله على جميع خلقه".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد: "يرددون :الموت لآل سعود..! والحياة لمن؟ لخامنئي ونصر الله وسليماني وأبو عزرائيل؟.. الموت كتبه الله على جميع خلقه، ولكل أجل.. كتاب لآل سعود وغيرهم.. ولكن الخسة والحقارة والجحود خيارات أصيلة لديكم".

يرددون :الموت لآل سعود..!



والحياة لمن؟:- لخامنئي ونصر الله وسليماني وابو عزرائيل؟..



الموت كتبه الله على جميع خلقه ولكل أجل كتاب لآل سعود وغيرهم..

ولكن الخسة والحقارة والجحود خيارات أصيلة لديكم — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 22, 2022

وفي تغريدة أخرى، قال الأمير السعودي ناشرا أبياتا من الشعر: "صحت نجد على صوت النباح ولجة الغربان..عوافي.. قرِبي منك الوساده وادخلي لحافك..كأنك ما تعودتي على التجريح والنكران..من اللي زادهم في ما مضى من لحم أكتافك..تهاوى عرش كسرى وانتهت سطوة بني عثمان..وانتي مثل خشم طويق في عزمك وميقافك..بدر بن عبد المحسن".

صحت نجدٍ على صوت النباح ولجّة الغربان⁰عوافي.. قرِّبي منْك الوساده وادخلي لحافك

كأنك ما تعوّدتي على التجريح والنكران⁰من اللي زادهم في ما مضى من لحم أكتافك

تهاوى عرش كسرى وانتهت سطوة بني عثمان⁰وانتي مثل خشم طويق في عزمك وميقافك

بدر بن عبدالمحسن — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 22, 2022

وأضاف في تغريدة أيضا: "سبحان القائل ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا)..الحمد لله على نعمه العظيمة.. قدر العظيم أن يعطي ويُجَحد، كان هذا قديما ولا زال وسيظل الى أن يبعث الله الأرض ومن عليها..هل تظنون أننا نفاجأ بجحودكم أو أن شتائمكم تؤذينا؟ لا ورب الكعبة .. ندرك جيدا مدى خستكم!"

سبحان القائل ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا)

الحمدلله على نعمه العظيمة..

قدر العظيم أن يُعطي ويُجحَد كان هذا قديمًا ولازال وسيظل الى أن يبعث الله الأرض ومن عليها..

هل تظنون أننا نفاجأ بجحودكم أو أن شتائمكم تؤذينا؟

لا ورب الكعبة ..

ندرك جيدًا مدى خستكم! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 22, 2022

المصدر: RT