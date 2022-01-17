مصر.. منع فنانة كبيرة من الحديث بعد إصابتها بكورونا

كشفت مساعدة الفنانة المصرية الكبيرة مديحة حمدي، عن تطورات الحالة الصحية للأخيرة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالتها الصحية تشهد تحسنا ملحوظا حتى الآن.

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وأوضحت أن الطبيب المعالج وجه الفنانة بضرورة عدم الحديث أو التعرض للإجهاد، منعا لحدوث أي مضاعفات صحية.

وأضافت مساعدة مديحة حمدي، أن "عملية التنفس ومعدل الأكسجين جيد، وليست هناك أي مخاوف بخصوص هذا الشأن".

وأشارت إلى أن الفنانة مديحة حمدي، لا زالت تخضع للعزل المنزلي، ومن المفترض إجراء مسحة جديدة، خلال أسبوع تقريبا، للوقوف على تطورات الإصابة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

وكانت الفنانة مديحة حمدي، قد أصيبت بفيروس كورونا، قبل أسبوع تقريبا، خلال مشاركتها في إحدى الفاعليات بمدينة السويس، إذ شعرت ببعض المتاعب، لتقرر على الفور العودة إلى القاهرة، والوقوف على تطورات حالتها الصحية، حتى تبين إصابتها بفيروس كورونا.

وبعد يومين تقريبا من تاريخ إصابتها، كشف الفنان رشوان توفيق، عن إصابته هو الآخر بفيروس كورونا، إذ كان يتواجد في إحدى الفاعليات التي كانت تشارك فيها الفنانة مديحة حمدي، ليخضع أيضا للعزل المنزلي، لحين التماثل للشفاء.

المصدر: الوطن