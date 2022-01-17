علاء مبارك في هجوم جديد حاد: "من عاش بوجهين مات بلا وجه"!

في فصل جديد من المواجهة بين نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والإعلامي عمرو أديب، علق علاء مبارك على عبارة لأديب قائلا: "من عاش بوجهين مات لا وجه له ".

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وتابع علاء مبارك في منشور على حسابه في "تويتر" قائلا: "نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين ..".

هذا التعبير اللاذع وضعه نجل الرئيس المصري الراحل تعليقا على مناشدة للإعلامي المصري عمرو أديب ورد فيها قوله: "أرجوكم لما أموت اقفوا جنبي وما تسيبوش كلاب السكك تنهش في لحمي.. إيه اللي جرى لنا والحيوانات دي متسابة إزاي؟".

من عاش بوجهين مات لا وجه له .. نعوذ بالله من شر الناس ذو الوَجهَين .. pic.twitter.com/ODiMtw7KhJ — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 17, 2022

وكان الرجلان قد جمعتهما معارك كلامية وتلاسن حاد في أكثر من مناسبة جرى أبرزها في فبراير 2019، حين كتب عمرو أديب مخاطبا علاء مبارك بلهجة شديدة الغضب بقوله: "مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمني الأدب".

😀هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك انا لا اقصد اعلمه الأدب لا سمح الله ، بحاول اعلمه وافهمه معني الرجولة . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 11, 2019

ورد نجل الرئيس المصري الراحل على الإعلامي المصري بنشر صورة لوجه ضاحك مرفق بتعليق يقول: "هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك انا لا اقصد اعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول اعلمه وافهمه معنى الرجولة".

المصدر: تويتر